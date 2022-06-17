Rum tatbikatında terörist başı APO'lu paylaşım

RMMO, 06 -10 Haziran 2022 tarihleri arasında tüm birliklerinin katıldığı Nikitis-Dimitra Tatbikatı icra etti

Yapılan tatbikatın görselleri RMMO’nun resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğrafta Lazaros MAVROS görseli de vardı.



LAzaros Mavros Terör örgütü PKK’nın lideri Apo’ya verdikleri C015918 numaralı, 1995-2005 yılları arasında geçerliliği olan Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti pasaportunun sahibi.

Yunanistan’ın son dönem artan tahriklerinden sonra Rumların tatbikatta çekilen fotoğraflarda bu kişiyi RMMO resmi internet sayfasında servis etmesi Rumların terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin bir göstergesi olarak yorumlandı.