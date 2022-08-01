Rum iş adamının aracını cayır cayır yaktılar

Habere göre 41 yaşındaki Rum ve motosikleti kullanan diğer bir kişi dün sabaha karşı 03.00 sularında 60 yaşındaki işadamının Aşağı Binatlı’daki evi önüne gitti. İşadamı ile arasında husumet bulunduğu anlaşılan 41 yaşındaki Rum motosikletten indi ve işadamına ait aracın ön tarafına yanıcı madde dökerek ateşe verdi, kendisini bekleyen motosikletle olay yerini terk etti. Aracı, gözleri önünde kundaklanan işadamı, çıkan yangını komşularının yardımıyla söndürdü. Aracın ön bölümünde, miktarı henüz tespit edilemeyen maddi hasar meydana geldi.