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Rum Basını Kıbrıslı Türk İşçileri Yazdı!

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Rum Basını Kıbrıslı Türk İşçileri Yazdı!
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Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta çalışmak için sendika aracılığıyla başvuru yapan Kıbrıslı Türklerin sayısında önemli bir değişiklik olmadığına dikkat çekerek “Türk Sen’in ilan ettiği ‘patlama’ işitilmedi” ifadesini kullandı.

Haberde, Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu SEK’in dün, Güney’de çalışmak için başvuru yapan Kıbrıslı Türk sayısının 400’ü aştığını açıkladığı, Kıbrıslı Türk işçi çalıştırmak isteyen Rum işverenlerin dün ara bölgedeki -Ledra Palace karşısı- “Dayanışma Evi”nde başvuranlar ile mülakatlara başladığı ancak henüz işe alma işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Kıbrıslı Türklerin büyük ölçüde tercih ettiği sektörün otel ve lokantacılık olduğu, bunu inşaat sektörünün izlediği belirtilirken “Ne iş olsa yaparım diyenler olduğu da dikkat çekti” ifadesine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 14:36
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