Pelekanos: Kıbrıs Türklerin büyük bir çoğunluğu tepki gösteriyor

Habere göre Pelekanos, Rum Haber Ajansı’na bir açıklama yaparak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün yapmış olduğu açıklamaları yorumladı.

Pelekanos, Kıbrıs Rum tarafının, herhangi bir tehdide ve provokasyona boğun eğmeden, uluslararası hukukun gerektirdiklerini ortaya koyarak Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Marios Pelekanos açıklamasında “karşı tarafın, kışkırtıcı eylemlerini ve tutumunu, aynı zamanda eşit egemen hakların tanınmasına yönelik kabul edilemez taleplerini ortaya koymaya devam edeceklerini” belirtti.

“Karşı tarafın kışkırtıcı tutumu ve davranışı, bu kez de TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun işgal altındaki topraklarımıza yönelik yasa dışı ziyaretiyle devam ediyor” diyen Pelekanos, Rum tarafının, tehdit veya kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini söyledi.



Pelekanos, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları, Doruk Anlaşmaları, bugüne kadar sağlanan görüş birlikleri ve AB müktesebatının öngördüğü çözüm yörüngesine dönmesini sağlamak için Kıbrıs Rum tarafının çabaları sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına fayda sağlayacağını ve Kıbrıs’ı yabancı askerler ve çağ dışı garantiler olmaksızın çağdaş bir Avrupa devleti yapacağını” savunan Pelekanos, “Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyini tamamıyla kontrol atına alma yönündeki çabasına Kıbrıs Türklerin büyük bir çoğunluğunun tepki gösterdiğini de gördüklerini” ileri sürdü.