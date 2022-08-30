Kuzey'den Güney'e kaçak geçtiler!

Güney Kıbrıs’ta, Kuzey Kıbrıs'tan geçtiği iddia edilen 61 kişinin belirlendiği kaydedildi.

Alithia gazetesi aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 kişinin dün Paralimni’ bölgesine bağlı Ay.Triada sahilinde tespit edildiğini yazdı.

Kaçak kişilerin, dün sabah Paralimni’de Kuzey Kıbrıs'tan geçtiği iddia edilen gemide tespit edildiğini yazan gazete, gemide 42’si erkek, 8’i kadın ve 11’i çocuk olmak üzere 61 kişinin bulunduğun belirtti.

Habere göre, 61 kişi, Purnara’daki mülteci kabul merkezine gönderildi.