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Güney Kıbrıs’ta hastaneye yetişemeyen kadın evde doğum yaptı

Güney Kıbrıs’ta hastaneye yetişemeyen kadın evde doğum yaptı
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Güney Kıbrıs’ta doğum sancıları başlayan bir kadının, hastaneye yetişemeden evinde doğum yaptığı bildirildi.

üney Kıbrıs’ta doğum sancıları başlayan bir kadının, hastaneye yetişemeden evinde doğum yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Apollonio Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, sancıları başlayan kadının doğumunun çok hızlı ilerlediğini ve önce ebelerin, ardından da doktorun, kadının evine giderek doğumun başarıyla gerçekleşmesini sağladıklarını yazdı.

Haberde, sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya geldiği ifade edildi.

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