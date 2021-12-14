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Güney, Katar'la ilişkileri güçlendirecek!

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Güney, Katar'la ilişkileri güçlendirecek!
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasadis’in, Katar’ın Güney Kıbrıs’taki yeni elçilik binası açılışına katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis burada yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Katar ve Körfez bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmesinin, hükümetinin stratejik hedefini ve dış politikasının önceliğini teşkil ettiğini söyledi.

Anastasiadis, iki ülke arasındaki son yıllardaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemli gelişme kaydettiğini ve kaydetmeye de devam ettiğini belirtti.

2014’teki Katar ziyaretinden de söz eden Anastasiadis, bu ziyaret esnasında bir dizi anlaşmanın da imzalandığını anımsattı.

Qatar Petroleum şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içindeki faaliyetlere de müdahil olduğuna dikkati çeken Anastasiadis, Qatar Petroleum’un Exxon Mobil ile birlikte 10’uncu parseldeki sondaj programının yeniden başlamasını ilerleteceğini de söyledi.

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