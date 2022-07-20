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Anastasiadis'ten sonra eşi de koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis’in de koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

Anastasiadis'ten sonra eşi de koronavirüse yakalandı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis’in de Koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in rutin kontroller sırasında dün yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıkması haberine de yer verdi.

Alithia gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Marios Pelakanos bir açıklama yaparak Başkanlık çiftinin Koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

Pelekanos, birkaç gün önce Andri Anastasiadi’nin testinin pozitif çıktığını, bunun ardından da Anastasiadis’in pozitif olduğunu açıkladı. Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı gönderdiğini yazdı.

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