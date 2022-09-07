Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar’a yanıt verdi

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “kendi programı ve çabalarının Kıbrıslı Türklerin liderinin isteklerine bağlı olmadığını” öne süren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, görev süresinin yakında sona erecek olması nedeniyle New York’ta kendisiyle görüşmeyi kabul etmemesi ışığında, çabalarına son verip vermediğinin kendisine sorulması üzerine Anastasiadis, buna “Benim programım ve çabalarım Sayın Tatar’ın istekleri veya düşüncelerine hiç bağlı değildir” şeklinde yanıt verdi.

Anastasiadis, Rum Yönetimi Başkanlığı görevinin son gününe kadar, "herkesin mücadele ettiği şey için mücadeleyi sürdüreceğini" savunarak, bunu “Sayın Tatar’ın hoşuna gitmese bile, vatanın yeniden birleşmesi aynı zamanda işgalden ve askeri birliklerden kurtulma” şeklinde izah etti.



Bir gazetecinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Yunanistan’ı hedef alan artan söylemleri olduğu ve Güney Kıbrıs’la ilgili herhangi bir endişe veya bilgi olup olmadığını kendisine sorması üzerine ise Anastasiadis, Yunanistan hükümetiyle fikir birliği ve koordinasyon olduğunu belirterek, Rum kesimi ile Atina’nın soğukkanlı bir şekilde hareket ettiğini ve Türkiye’nin izlediği yolu izlemeyeceklerini iddialarına ekledi.