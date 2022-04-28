AB'den 4.2 milyon Euro tutarında yeni destek   

AB'den Kıbrıs Türk toplumuna istihdam yaratma, ticari büyümeyi destekleme ve ekonomik istikrara katkıda bulunmak amacıyla 4.2 milyon Euro tutarında yeni destek

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 4.2 milyon Euro bütçeli İstihdamı Koruma ve Artırma Programının ikinci aşaması bugün Lefkoşa'da resmen başlatıldı. Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) tarafından İnovatif Girişimcilik Projesi kapsamında uygulanan hibe programı, Kıbrıs Türk toplumunda küçük ve orta ölçekli işletmelerde 240 yüksek değer taşıyan istihdam yaratmayı hedeflemektedir.

Program kapsamında 86 faydalanıcının her birine istihdam ve yeni ekipman alımı için 60.000 Euro'ya kadar hibe desteği verilecek ve işletmelerine ait büyüme hedefli iş planlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla uzman desteği sunulacaktır. 'Herkese uyan tek bir kalıpta' sunulan bir hibe programı olmayan bu program kapsamında üretimde ölçeğin artırılması, inovasyonun teşvik edilmesi, ihracatın artırılması, küresel standartlara ulaşılması ve sürdürülebilir dijital dönüşüme ve yeşil iş çözümlerine geçiş gibi konularda benzersiz fırsatlar sunulacaktır.

İş Destek Uzmanlarından oluşan özel bir ekip, fonun %100'ünün Eylül 2023 tarihine kadar aktarılmasını öngören iddialı hedefe ulaşmak için program süresi boyunca işletmelerle bire bir çalışacaktır.

AB tarafından sağlanan hibe desteğinin bu şekilde birey-merkezli bir yaklaşımla yönetilmesinin altında yatan amaç, kapasitenin geliştirilmesini teşvik etmek ve program süresinin de ötesine geçecek bir işbirliğini güçlendirmek amacıyla iş dünyası genelinde ilişkiler kurmaktır. Bugün gerçekleşen açılış etkinliği, hibe desteği alan faydalanıcılara bu başarılarını kutlamak ve değerli deneyimlerini paylaşmak amacıyla ilk kez bir araya gelme fırsatı sunmuştur.

Avrupa Komisyonu, Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, bugünkü etkinliğin açılışında yapmış olduğu konuşmada ''Pandeminin başlamasından bu yana çok mesafe kat ettik. AB, hızlı bir tepki vererek KOBİ'lerin yalnızca krizle başa çıkmalarında değil, aynı zamanda dayanıklılık oluşturmalarına da yardımcı oldu. Bu yatırım, Kıbrıslı Türkler için yeni ve yüksek değerli istihdam yaratacak ve böylelikle, toplumun ekonomik büyümesine ve Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması çabalarına katkıda bulunacaktır” dedi.

AB tarafından finanse edilen İstihdamı Koruma ve Artırma Programı, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından yerel paydaşlarla işbirliği halinde uygulanmaktadır.