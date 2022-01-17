Zorla fuhuş yaptırdılar: Tutuksuz yargılanacaklar!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis olayın bilgililerine 6 Ocak 2022 tarihinde geldiğini ve zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Sabitu Omabele Akınyemi’nin ise 13 Ocak’ta tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak tutuklandığını belirtti.

Polis, öğrenci statüsündeki zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek zanlıların ileride davalarında yargılanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunmaları, 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.