Zodiac botla mülteci transferi

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan K.A, U.F., D.S., H.D., S.Ö, D.Ç. ve A.Ö. mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil zanlılarla ilgili iddiaları aktardı.

Polis çavuşu Şengül, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yapılan tespitte Girne deniz açıklarında Zodiac teknede iki erkek şahıs görüldüğünü belirtti.

Polis, kıyılarda devriye görevine başladıklarını, balıkçı barınağı yakınında park halinde bulunan Mercedes marka araçta bekleyen zanlı K. A.’un tespit edildiğini ifade etti.

Polis, insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili aranan tekne kaptanları D.Ç. ile A. Ö’in de geçtiğimiz gün tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiğini; 14 mülteciyi yasa dışı yollardan ülkeye getirdiklerini anlattıklarını söyledi.

Mahkeme K.A., U.F., D.S., H.D., S.Ö.’ın 150’şer bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 2’şer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.

Tekne kaptanları D.Ç.ile A.Ö. ise 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderildi.