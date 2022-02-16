Ziya Öztürkler: “UBP’de kararsızlık yok”

Ziya Öztürkler, “Faiz Sucuoğlu, ülkeye hizmet edecek, gerçek anlamda bir hükümet ortaya koymak istiyor” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, amacın sorunlara odaklanmış ve çözüm üreten bir hükümet olduğunu, UBP’de herhangi bir kararsızlığın söz konusu olmadığını ifade etti.

Öztürkler, “Faiz Sucuoğlu, ülkeye hizmet edecek, gerçek anlamda bir hükümet ortaya koymak istiyor” dedi.

İkinci tur görüşmelerin başladığını hatırlatan Öztürkler katıldığı tv programında gelinen son noktaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı;

“Hükümet var geçmiş dönemlerde de gördük adı hükümet. Hükümet var halkın beklediği sıkıntıları ortadan kaldıran… Bizler UBP’den aday olurken bu ülkenin, meclis çatısı altında çalışmak isterken hep bazı sorunları çözmek icraatlarda yer almak için aday olduk. UBP’de kararsızlık yok. 2. tur görüşmeler başladı.. Faiz Sucuoğlu, ülkeye hizmet edecek, gerçek anlamda bir hükümet ortaya koymak istiyor. 2’li 3’lü; 26-27-30-42.. çok formül asyön var. Gönül ister ki kurulabilecek en güçlü hükümetin kurulması... Olunmuyorsa olmuyordur; sorun çözecek bir hükümet olsun. Anayasa’ya meclise öyle yetkiler veriliyor ki... Burada amaç güçlü bir hükümet, sorunları çözmek adına yapılanmak”