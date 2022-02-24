banner38

Zelenskiy: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik

Zelenskiy: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik
banner37
banner23

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının ardından basın açıklaması yaptı. 

İsteyen herkese silah sağlayacaklarını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya korkakça saldırdığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, açıklamasında, Rusya ile diplomatik ilişkileri de kestiklerini aktardı.

Zelenskiy ayrıca, insanlardan doğru bilgileri yaymalarını istedi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ukrayna: 50 Rus öldürüldü, 40 Ukrayna askeri öldü
Ukrayna: 50 Rus öldürüldü, 40 Ukrayna askeri öldü
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3