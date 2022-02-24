Zelenskiy: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.
Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının ardından basın açıklaması yaptı.
İsteyen herkese silah sağlayacaklarını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya korkakça saldırdığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı, açıklamasında, Rusya ile diplomatik ilişkileri de kestiklerini aktardı.
Zelenskiy ayrıca, insanlardan doğru bilgileri yaymalarını istedi.
Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı
Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.
Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.
İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.