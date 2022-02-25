banner38

Zelenskiy, Putin’i görüşme masasına çağırdı

Zelenskiy, Putin’i görüşme masasına çağırdı
banner37
banner23

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, “Ukrayna’nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı verdi.

Zelenskiy ayrıca, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa’ya karşı savaşın başlangıcıdır. Avrupa hızlı hareket ederse savaşı durdurabilir” açıklaması yaptı.

Kiev’de son durum

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerliyor.

Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.

Gece saatlerinde Kiev’e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon’da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Ukraynalılar Kiev’de sığınaklara toplandı. TRT/BRT

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım
AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3