Zelenskiy Güney Kore Parlamentosu'na seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu kez Güney Kore Parlamentosu'na çevrim içi hitap etti. Destek talebini yineledi. En kötü durumun Mariupol’de olduğunu, kentte on binlerce kişinin öldüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güney Kore Parlamentosundaki konuşmasında, Rusya'ya uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını belirtti. Hayatta kalmak için daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Rus roketlerinin yüzlerce yerleşim biriminin altyapısına ciddi hasar verdiğini söyledi.

En kötü durumun ise Mariupol’de olduğunu vurgulayarak "Kentte on binlerce kişi öldürüldü" dedi.

Şehre gıda malzemelerinin giremediğini de dile getirdi. Zelenskiy, Rusya'nın daha büyük bir saldırıya hazırlandığını, on binlerce asker yığdığını anlattı.

Rusya'nın kendi kendine durmayacağını, buna zorlanması gerektiğine de dikkat çekti.

Güney Kore Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasakladı

Güney Kore'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar için teşekkür eden Zelenskiy, yaptırımların Rus saldırılarını durdurmak için yeterli olmadığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ölen insanları umursamadığını söyleyerek Ukrayna'nın bağımsızlığının, kültürünün, dilinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurguladı.

Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı ülkelerle hareket ederek Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı.