Zelenskiy: Dünya Ukrayna’da neler olduğunu uzaktan izliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,”Dünya Ukrayna’da neler olduğunu uzaktan gözlemlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Rusya’nın saldırganlığı, Batı’nın uyguladığı yaptırımların yeterli olmadığını gösterdi” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının 2. gününde videomesaj yayınladı.

Rusya’nın bugün, yerel saatle 4.00’te füze saldırılarına yeniden başladığını duyuran Zelenskiy, “Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri hedef alıyor” dedi.

“Dünya Ukrayna’da neler olduğunu uzaktan izliyor”

Zelenskiy, “Dünya Ukrayna’da neler olduğunu uzaktan gözlemlemeye devam ediyor” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yeterli değil. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden saldırganlığı, Batı’nın uyguladığı yaptırımların yeterli olmadığını gösterdi.”

Kiev’e roketli saldırı

Kiev’de yerel saatle 04.20’den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Rusya’nın korkunç roket saldırısı Kiev’i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941’de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi, bunu da yenecek. Putin’i durdurun. Rusya’yı izole edin, bağlarınız kesin. Rusya’yı her yerden dışlayın.” ifadelerini kullandı.

Saldırıların ardından Başkent Kiev ve Lviv’de sirenler yeniden çaldı. Kiev’de 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

Sınır muhafızlarına saldırı

Ayrıca Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırıda güvenlik güçlerinin öldüğü ve yaralıların da bulunduğu açıklandı.