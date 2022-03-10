Zelenski'nin başrolü oynadığı dizi bir haftada 15 ülkeye satıldı

Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli firma, Netflix’te görüşme yaptıklarını söylüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin siyasete girmeden önce çektiği dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli ajans, dizinin yalnızca geçen hafta 15 ülkeye satıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, AFP haber ajansına konuşan Eccho Rights isimli ajansın ortağı Nicola Soderlund, "Halkın Hizmetkârı" adlı dizi için 20 ülke ile daha konuştuklarını söyledi.

"Halkın Hizmetkârı" isimli 2015 yapımı dizide, Zelenski, tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyordu. Öğretmen dizide viral olan bir konuşma sayesinde, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor.

Daha sonra siyasete giren Zelenski'nin başında olduğu iktidar partisinin ismi de diziden gelen Halkın Hizmetkarları Partisi.

Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli firma, Netflix’te görüşme yaptıklarını söylüyor.