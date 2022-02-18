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Zarara uğrayan narenciye üreticilerine duyuru

Zarara uğrayan narenciye üreticilerine duyuru
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Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, meyvelerin dökülmesi nedeniyle zarara uğrayan narenciye üreticilerinin Güzelyurt Tarım Dairesi’ne başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt merkez ve bağlı köylerde narenciye bahçelerinde meyvelerin altına dökülmesi şeklinde zarar oluştuğunun tespit edildiğini belirtti.

Kızılduman, narenciye üreticilerinin, bahçelerini kontrol ederek, böyle bir zarar tespit etmeleri durumunda Güzelyurt Tarım Dairesi’ne müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

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