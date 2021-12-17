Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2021 tarihinde Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi'nde görevli Zanlı 1 M.Ş.E (E-44) ve Zanlı 2 Ç.T'nin (K 21), Sahtekarlık ve dolandırmak niyeti ile Nasr Danışmanlık Ltd isimli işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları yokmuş gibi gösterip gerçekte Nasr Danışmanlık Ltd' de çalışmadıkları halde ilk tespitler göre 27 kişiye Çalışma Dairesi'ne ait İzin Uzatma, Ön İzinden Muaf ve Yatay Geçiş Başvuru Forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra konu evrakları imzalayıp Sahte Resmi Belge Düzenleyerek, ilgili dairede kayıt oluşturmak suretiyle Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürüp Sahte Davranışla Kayıt Temin edilmesini sağladıklarını anlattı.