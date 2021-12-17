Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2021 tarihinde Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi'nde görevli Zanlı 1 M.Ş.E (E-44) ve Zanlı 2 Ç.T'nin (K 21), Sahtekarlık ve dolandırmak niyeti ile Nasr Danışmanlık Ltd isimli işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları yokmuş gibi gösterip gerçekte Nasr Danışmanlık Ltd' de çalışmadıkları halde ilk tespitler göre 27 kişiye Çalışma Dairesi'ne ait İzin Uzatma, Ön İzinden Muaf ve Yatay Geçiş Başvuru Forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra konu evrakları imzalayıp Sahte Resmi Belge Düzenleyerek, ilgili dairede kayıt oluşturmak suretiyle Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürüp Sahte Davranışla Kayıt Temin edilmesini sağladıklarını anlattı.
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar G.G ve H.P'nin işlemlerini yapan Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nda görev yapan iki devlet memuru dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.