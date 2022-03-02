Zammın yeni adı: YDD

Elektrik İnkişaf Yasası kapsamında yeni nizamname Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni karara göre artık elektrik zammı otomatik olarak yapılacak.

Karar kapsamında Teknecik Elektrik Santrali’ne gelen akaryakıt günlük akaryakıt fiyatı üzerinden sayaçlara yansıtılacak.

Öte yandan akaryakıt fiyatlarının döviz üzerinden satılması, dövizin yükselmesi ile birlikte elektriğin otomatik zamlanmasının önünü açıyor.

“1 Mart itibari ile zamlı tarife yürürlüğe girmişti…”

Maliye Bakanı Sunat Atun elektrik zammının 1 Mart itibari ile yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Açıklamaya göre 0-250 Kw arası kullanımlarda tarife ücreti 98 Kuruş olarak değişmezken, 251-500 KW arası kullanımlarda 2.70 TL, 501-750 Kw arası kullanımda 2.95 TL, 751-1000 Kw arası kullanımda 3,25 TL, 1001 Kw ve üzeri kullanımda ise 4 TL olarak belirlendi.

“Yeni uygulama tepki topladı”

Elektriğe yeni yapılan zammın arından “YDD” adı verilen sistemin yürürlüğe girmesi vatandaşların tepkisini topladı.

Vatandaşlar yapılan zamların şokunu atlatamamışken yeni uygulama yeni bir bilinmezin önünü açtı.

Birçok vatandaş hükümetin zam konusunda kolay yolu seçtiğine dikkat çekerek “Hükümet zam için memur atamanında ilerisine gitti; YDD sistemini devreye soktu” yorumlarında bulundu.

Yeni karar şöyle: