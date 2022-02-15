Zam oranları belli oldu!

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak zamlar ise şöyle:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 13,70 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 13.94 TL

Euro Diesel: 13.56 TL

Gazyağı: 13,36 TL

Öte yandan, akaryakıt fiyatlarına yönelik son olarak 27 Ocak tarihinde zam yapılmıştı.

AŞIKOĞLU: “AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MECBURİ”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, dünyada yaşanan enerji fiyatlarındaki artışın akaryakıtta düzenlemeye gitmeyi gerektirdiğini belirtmiş, akaryakıt fiyatlarındaki artışın mecburi olduğunu söylemişti.