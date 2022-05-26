banner38

Zam bilmecesi ve yakıt sıkıntısı

Zam bilmecesi ve yakıt sıkıntısı
banner37
banner23

Hükümet akaryakıta zam yapılmasını istemiyor ancak tedarikçiler zararına satış yapamayacakları gerekçesiyle istasyonlara yakıtı kısıtlı vermeye başladı..

Petrolün dünya borsasındaki yükselişi ve TL’nin değer kaybı akaryakıtta zam beklentisini yükseltti.
 Hükümet yaklaşık 4 TL’yi bulması beklenen zammı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da fonlayarak tüketiciye yansıtmama eğiliminde.

Ancak akaryakıt tedarikçileri geçen hafta fiyat farkından doğan zararın karşılanmadığını ve yeni bir fonlamanın karşılığını alıp alamayacakları konusunda karamsar. Bu nedenle akaryakıt tedarikçileri şu anda piyasaya kısıtlı olarak yakıt veriyor.

Tedarikçiler artan maliyet nedeniyle zararına satış yapamayacakları ve zammın kaçınılmaz olduğu görüşünde..

Akaryakıt tedarikçileriyle hükümet yetkililerinin görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beklenen ödeme bugün yapılıyor!
Beklenen ödeme bugün yapılıyor!
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3