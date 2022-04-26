Yürekleri hoplattı... Tanga bikinisiyle poz verdi!

Yaptığı filtreli paylaşımlarla gündeme gelen Bahar Candan yaz sezonunu tangalı bir pozuyla açtı. Yine arkadaş aradığını söyleyen Bahar Candan bu pozuyla birlikte ilan da verdi. Candan "Yaz tatilini ücretli arkadaş olarak geçirmek isteyenler başvurularını yapsınlar" dedi.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan yine ilginç bir paylaşıma imza attı. "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" mesajıyla gündem olan Bahar Candan yaz sezonunu açtı.

Yine arkadaş aradığını duyuran Bahar Candan tanga bikinisiyle poz verip takipçilerine seslendi.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında "Arkadaşım yok. Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suistimal etmelerine bile izin verdim. Ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar" diyerek üzülen Candan pozuna şu notu ekledi:

" Yeni arkadaşlarımla malikane sezonu açılmıştır. Yaz tatilini ücretli arkadaş olarak geçirmek isteyenler (18-25) başvurularını yapsınlar sadece ilgilenenler lütfen."