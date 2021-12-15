Yunan Bayrağı asmaya çalışan 'Yannis'e 10 gün hapis

Gazimağusa’da Zafer Anıt Çemberi duvarına tasarrufunda bulundurduğu Yunan bayrağını asmak isteyen başarılı olamayınca bayrağı duvarın üzerine koyduktan sonra ayrılan ancak daha sonra tespit edilerek tutuklanan GKRY vatandaşı Yannis Sitasis hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Rum zanlının yapılan doktor kontrollerinde cezai ehliyetinin olduğunun tespit edilmesi üzerine yargılanan Yannis Sitasis, hakkında getirilen “Uygunsuz tavır ve hareket” davasını kabul etti. Sitasis kamu menfaati göz önünde bulundurularak 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İddia Makamı adına Savcı Yardımcısı Hüseyin Eser, mahkemede olguları aktararak Yannis Sitasis’in tercüman vasıtasıyla yapılan sorgulanmasında “İsa’nın bunu yapmasını söylediği için” eylemi yaptığı beyanı üzerine tutuklandığını ve bayrağa emare olarak el konulduğunu aktardı.

Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda doktor kontrolünden geçirildiğini ve bu hususta “cezai ehliyetinin tam olduğu” yönünde rapor temin edildiğini belirten savcı yardımcısı, sanığın 09.12.21 tarihinden itibaren tahkikat amaçlı olarak 5 gün poliste tutuklu kaldığını, bugün itibarıyla sanığa işlemiş olduğu suçtan yazılı dava tebliği edildiğini söyledi.

Sanığın davasına karşılık “herkesten özür dilerim, haplarımı içmediğim için yaptım” cevabını verdiğine değinen savcı, dava tebliğini de mahkemeye emare olarak sundu.

Savunma avukatı, sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı pişman ve üzgün olduğunu, mahkemeden kendisi vasıtasıyla özür dilediğini, psikolojik sorunları nedeniyle içmekte olduğu birçok ilaç nedeniyle bu suçu iradesi dışında işlediğini, kimseyi hedef almadığını söyledi.

Birçok kez KKTC’ ye alışveriş yapmak maksadıyla giriş çıkış yapmasına rağmen hiçbir şekilde aksi bir harekette bulunmamasını lehinde unsurlar olarak değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Meselenin hafif suçlar arasında bulunduğunu, bu gibi suçları işleyenlere ceza takdir edilirken beden konusuna dikkat edilmesi yönünde yasanın uyarı yaptığını, bedenen sağlıklı kişilere verilecek ceza ile bedenen sağlıklı olmayan kişilere verilecek cezanın ayni olmayacağı yönünde yasada açıklama olduğuna dikkat çekti.

Ssavunma avukatı, 3 çocuk babası olup zor şartlarda ailesine bakmakla yükümlü olan sanığın ilkokul terk okuma yazması olmayan bir kişi olduğunu söyledi.

Yıllar önce geçirdiği bir motor kazası sonucu bir ayağından olan sanığın 9,17 ve 19 yaşlarında 3 evladı olduğunu, 44 yaşında olduğunu, bir anlık psikolojik sorun yaşaması sonucu bu talihsiz olayı yaşayıp işlediği suçtan dolayı hiç kimsenin zarara uğramadığını belirtti.

Savunma avukatı, tüm bu unsurların dikkate alındıktan sonra sanığa mülayim davranılması talebinde bulundu.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ceza Mahkemesi Yargıcı Mine Günüz, uygunsuz tavır ve hareket suçunun niteliği açısından hafif suç olarak tanımlandığını ve yasa koyucunun söz konusu suç için 1 aya kadar hapislik cezası öngördüğünü belirtti.

Gündüz, sanığın işlediği suçun kamu düzenini bozan bir suç olduğunu kaydetti. Suçun olgularına değinen Gündüz, suçun merkezi bir yerde, kalabalık bir saatte işlenmiş olmasının da sanık hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Sanığa ceza takdir ederken kamu menfaatine ağırlık verildiğini kaydeden Gündüz, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin uygun ve adil olduğu kanaatinde olduğunu belirterek Yiannis Sitasis’in 10 hapse mahkum edildiğini açıkladı.