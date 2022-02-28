Lefkoşa’da Rahat Sokak üzerinde (IOS Cafe önlerinde) Ece TOPAL (K-23), bugün sabah saat 07:15 sıralarında,yönetimindeki SM 397 plaklı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada , o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa isimsiz tali yola dönüşe geçen Mustafa AÇIKEL (E-27) yönetimindeki GE 410 plakalı aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı sırada çarparak yolun sağından çıkıp takla attı

Kaza sonucu yaralanan SM 397 plakalı araç sürücüsü Ece TOPAL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.