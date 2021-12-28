Yolların canavarı!

Girme’de trafik suçları işlediği gerekçesiyle tutuklanan Emmanuel Godwin dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Yaşar Pöge olguları aktardı.

Polis, zanlının 8 adet trafik suçu, 5 trafik kazası iki kez puan cezası aldığını, ehliyetinin ceza puanının dolmasına rağmen araç kullandığını söyledi. Polis, zanlının ehliyeti alınmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği için kendisine dava okunduğunu açıkladı. Zanlının kaza esnasında 184 promil alkollü olduğunu da ifade eden polis, üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Ayrıca davası bitinceye kadar zanlının ehliyeti iptal edildi.