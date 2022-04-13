Yoğun bakımda! 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar!

Şanlıurfa'da cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen 1,5 yaşındaki kız çocuğu, tandır evinde baygın halde bulundu. Küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken jandarma bir kişiyi gözaltına aldı.

Akçakale'de 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Yoğun bakıma alındı

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.