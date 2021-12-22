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Yine borçlanacağız...

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Yine borçlanacağız...
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Maaşlar, 13'üncü maaş, devletin diğer ödemeleri konusunda ödeme sıkıntısı çeken hükümet yeniden borçlanacağını duyurdı.

21 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu, “devletin mali yükümlülüklerin yerine getirebilmesine olanak sağlamak” adına “2021 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri” dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 93 milyon TL’ye borçlanabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

Maliye Bakanlığı 93 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi adına yetkilendirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 12:59
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