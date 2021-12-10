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Yerel bankaların kapısını çaldılar

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Yerel bankaların kapısını çaldılar
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Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun akaryakıt ödemelerinde kullanılması amacıyla iki yerel bankadan toplamda 10 milyon Amerikan Doları borçlanılmasına karar verdi.

Söz konusu karar 10 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’deki bilgilere göre; Yakındoğu Bank Ltd.'den yıllık yüzde 3. 95 faiz oranı ile 3 milyon Amerikan Doları ve Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'den yıllık yüzde 5,50 faiz oranı ile 7 milyon Amerikan Doları olmak üzere toplam 10 milyon Amerikan Doları tutarında overdraft limiti kullanılmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 20:21
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