Yeni Dünya Düzenine Adapte Olmalıyız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, Kanal T’de yayınlanan ‘Pınar Gözek ile Günaydın Kıbrıs’ programına katılarak eğitim ekonomisi temelinde değerlendirmelerde bulundu.

Küçük, verimlilik temelinde doğru kaynak yönetiminin önemine dikkat çekti. Yapılması gerekenler doğru zamanda doğru planlamalarla gerçekleştirilmelidir dedi. Bunu bir süreç içerisinde izlenebilirlik esasında ölçülebilir bir yaklaşım temelinde yapmanın şart olduğunu belirtti.

KOMİTELER HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Pandeminin etkisini kısa vadede azaltacak, normalleşme sürecinde ivme kazandıracak ve halkın hayat kalitesine dokunacak yasaların komitelerde büyük bir gayretle görüşülmekte olduğunu söyledi.

Küçük, yeni dünya düzeninin sadece siyaseten değil bir yaşam biçimi olarak alışkanlıklarımıza, üretimimize, tüketimimize, karar alma süreçlerine, bilgi paylaşımına, yönetimsel anlayışımıza ve temelinde bilgi paylaşımına dokunan bir paradigma olduğunu söyledi.

DÜZENLEMELERİ HÜKÜMET BELİRLEMELİDİR

Küçük, hangi alanda neler yapılması gerektiğini biz hükümet edenler belirlemelidir dedi. Eğitimdeki reformu sadece belli bir çerçevede değil, ekonomik temelli eğitim planlamada üretim odağı yönünde nitelikli insan kaynağını yetiştirmekte olduğuna vurgu yaptı. Bu verimlilikten de herkes kazanacak dedi. Bunun ise sadece UBP’nin özelinde değil, genel bir yaklaşım olarak benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Küçük, bugün Başbakan Ünal Üstel ve kabinesi başarılı olabildiği müddetçe devletin ortaya koyduğu misyonun da hayat bulabileceğini söyledi. Güçlü bir iç siyaset ancak güçlü bir dış politika ile birlik beraberliğe ve milli davaya hizmet eder dedi.