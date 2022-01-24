YDP’nin vekil sayısı arttı

Karma oyların sayılmasıyla Meclis’teki aritmetik yeniden değişti.

Elde edilen bilgilere göre Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) Milletvekili sayısı 3’e yükselirken, Halkın Partisi’ndeki vekil sayısı 2’ye düştü.

Son verilere göre YDP’de; Lefkoşa’dan Talip Atalay, Girne’den Mehmet Tunçtürk ve Mağusa’dan Erhan Arıklı Meclis’e girmeye hak kazanmış durumda.

Halkın Partisi’nde ise Lefkoşa’dan Kudret Özersay ve Mağusa’dan Ayşegül Baybars Meclis’e girmeye hak kazanmış durumda.

Son sonuçlara göre Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP 3 ve HP 2 milletvekili ile temsil edilecek.