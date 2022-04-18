Yatakta sakın bunları yapmayın!

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel hayat için bu önerileri dikkate alın..Genel olarak yapılan hatalarla yüzleşerek seks hayatınızı daha zevkli hale getirebilirsiniz.

Uzun süreli ilişkilerde ve evlilikte cinsel yaşamla ilgili hatalarımız bizi eşimizden uzaklaştırabilir, mutsuzluğa neden olabilir. İşte yatakta yaptığımız ve düzeltilmesi gereken 10 yanlış

Anneliği hayatın merkezine oturtmak

Kuşkusuz annelik zevkini tadan her kadın için çocuğu ve anneliği ön plandadır. Ama bu, hayatın güzelliklerinden biri olan seksi tamamen hayatın dışına itme noktasına ulaştırmamalı sizi. Eşinizi de ihmal etmeyip, yatak odası sınırlarından içeri girdiğiniz anda kadınlığınızı öne çıkarmalısınız.

Seksi bir görev gibi görmek

Evet, seks yapmak bir görev değil, zevk veren bir ayrıcalıktır. Ama zevk almaya ve zevk vermeye odaklanmazsanız, seks, sizin için bir an önce bitmesini isteyeceğiniz bir ödev haline dönüşür. Bu da uzun vadede eşinizle gerek cinsellik gerekse de genel ilişki anlamında bir uzaklaşmaya, hatta kopuşa kadar gidebilir. Seksi, bir eğlenceli bir oyun gibi algılamaya ne dersiniz?



Bakımsız olmak

Pek çok kadının evlilikte ya da uzun süreli ilişkilerde düştüğü yanlışlardan biridir. Bu, hem kendinize hem de partnerinize saygısızlıktır aslında. Kendinizi sevin ve kendinize ilgi gösterin. Evde bile olsanız özenli giyinmeye saçlarınıza, cildinize ve vücudunuza ihtiyacı olan bakımı yapmaya her daim güzel ve alımlı görünmeye özen gösterin. Göreceksiniz, bu hem cinsel isteğinizi hem de çekiciliğinizi artıracak!

Yeniliklere kapalı olmak

Sevişmeyi sadece partnerinizin ellerine bırakmaktan vazgeçin. Aktif olmaya, yeniliklere ve fantezilere açık olmaya çalışın. Hep aynı sevişmeleri yaşamak, hem siz hem de eşiniz için çok sıkıcı değil mi? Öyleyse neden bu sevişmeleri değişik seks oyunlarıyla renklendirmiyorsunuz? İşe, oral seksin kötü, seks oyuncaklarının ise gereksiz olduğu düşüncenizi bir kenara bırakarak başlayabilirsiniz.

Partnerini dinlememek

Siz de partnerinin değişik fantezi tekliflerine daha dinlemeden “hayır” deme alışkanlığına sahip olanlardan mısınız? Bunu daha fazla sürdürmeyip, biraz da kendinizi akışa bırakmaya ne dersiniz? Her şeyi kontrolünüz altında tutmaktan vazgeçip, biraz da sevişmeyi partnerinizin yönlendirmesine müsaade edin.

Kendiyle barışık olmamak

Çevrenize bir bakın, neredeyse bütün kadınların kiloyla ilgili sorunları var. Üstelik çoğu aslında normal kiloda görünse bile… Hayatımızın en büyük takıntılarından biri haline gelen kilo verme alışkanlığını bir kenara bırakıp aynaya baktığınızda kendinizden hoşnut olmaya, güzel yönlerinizi görmeye çalışın. Sürekli kalçalarınızın büyüklüğüne odaklanarak hayat geçmez, öyle değil mi? Üstelik kendiyle barışık olmayan bir kadın, erkekler için çok iticidir. Kendinize güveniniz olduğunu belli edin.

Kadınlığını unutmak

Eşinize herhangi bir kız arkadaşınız gibi davranmayın. Ona karşı çekiciliğinizi kaybetmemek istiyorsanız epilasyon zamanınızın gelmesi, kaşlarınızı almanız gerektiği gibi mahremiyet alanınıza giren konuları ona açmayın. Biraz gizemli olmak her zaman iyidir!

Eşinin erotik film izlemesini sorun haline getirmek

Pek çok kadın, eşinin erotik film izleme isteğini kabullenmek bir yana, bunu duymak bile istemiyor. Oysa eşinizin bu isteğine, birlikte izleme teklifiyle giderseniz, hem onu şaşırtacaksınız hem de seks hayatınızı renklendireceksiniz. Unutmayın, erotik film izlemek, iyi bir ön sevişme taktiğidir.

Erkeğin isteklerini görmezden gelmek

Seks, karşılıklı bir zevk aracı olduğuna göre, sadece eşinizin sizin hoşunuza giden ön sevişme biçimlerini uygulamasını bekleyip onun için bir şey yapmıyorsanız, zamanla bu sevişmeler partneriniz için sıkıcı bir hal alacaktır. Onun da sizden vücudunu tanımanızı istemeye hakkı var. Zevk noktalarını keşfetmek için çaba sarf etmelisiniz!

Odaklanma sorunu yaşamayın

Seks yaparken, gün içinde başınızdan geçen bütün olumsuzlukları, yaşadığınız bütün sorunları yatak odanızın dışında bırakın. Sadece sekse odaklanmaya çalışarak, partnerinizle karşılıklı olarak daha fazla zevk alabileceğinizi unutmayın. Kadınların yaptığı en büyük yanlışlardan biri, eşleri ön sevişmeyi başlatmaya çalışırken, çocukların okul sorunundan ya da gün içinde iş arkadaşıyla yaşadığı bir problemden bahsetmeye çalışmak oluyor. Bu da her iki tarafın dikkatini dağıtmaya yetiyor da artıyor bile…