Vicdasızlar... Dana eti diye domuz eti yedireceklerdi

Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri aldıkları bir ihbar üzerine Mağusa’da 2021 yılı Kasım ayı içerisinde “Ballıca Kasap” isimli iş yerinde yaptıkları kontrolde gümrüksüz olduğu düşünülen ve sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği tespit edilen 321 kilo ete el koydu.

Etlerden alınan numunelere yapılan tahlil sonucunda 321 kilo etin domuz eti olduğu tespit edildi.

“Ballıca Kasap” işletmecisi Simge Ballıca ile söz konusu iş yerinde kasaplık yapan Aytaç Ballıca analiz raporu ışığında “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Simge Ballıca ile Aytaç Ballıca tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

25 BİN 600 TL DEĞERİNDE DOMUZ ETİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Salih Fidan Ersan mahkemede verdiği şahadetinde, 17 Kasım 2021 tarihinde Mağusa’da alınan bir ihbar üzerine Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından işletmeciliğini zanlı Simge Ballıca’nın yaptığı zanlı Aytaç Ballıca’nın ise kasap olarak çalıştığı Ballıca Kasap isimli dükkan içerisinde yapılan kontrolde gümrüksüz ve saklama koşullarına uygun olmayan 25 bin 600 TL değerindeki toplam 321 kilo etlerin tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı.

Ersan, etlerle ilgili yapılan tahlil sonucunda konu etlerin domuz eti olduğu ve gümrüksüz olarak tasarruf edildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların haklarında getirilen davaları kabul etmediğini ifade eden Ersan, zanlı Simge Ballıca ile Aytaç Ballıca’nın tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmalarını talep etti.

YARGILANINCAYA KADAR SERBEST KALDILAR

Mahkeme, zanlı Simge Ballıca ile Aytaç Ballıca’nın yurt dışına çıkışlarını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması, 7’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı 1’er kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile yargılanıncaya kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.

Kıbrıs Postası