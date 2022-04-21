Serdar Denktaş, "Vatandaş umarım bu yaşananlardan bir ders çıkartır. Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı. Yazıklar olsun" dedi

Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son dönemde yaşanılanları değerlendirdi. İşte o paylaşım:

" Bir müddettir bölgeleri dolaşarak bulduğum vatandaşla sohbet ediyorum.Umutsuzluğun tetiklediği müthiş bir umursamazlık var. Siyaset dünyamız yaşattıklarıyla bu durumu körüklüyor. Uzaktan kumanda yöntemi bizi ancak buraya getirecekti ve getirdi. Vatandaş umarım bu yaşananlardan bir ders çıkartır. Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı. Yazıklar olsun"