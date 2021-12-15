Vatandaş süt için market market geziyor

Zam yağmuru yeni beklentileri de beraberinde getirdi.

Yakın zamanda zamlanan süte bir artış daha gelecek korkusu vatandaşı sardı.

Bir çok marketin raflarında Koopsüt’ün bulunmadığı Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne vatandaşlar tarafından bildirildi.

Haberal Kıbrıslı ihbar hattına ulaşan vatandaşlar bazı marketlerde sütün bittiğini ifade etti.

Sabahtan itibaren marketleri gezen tüketiciler ürün bulmakta zorlanırken şikayetlerini ise sosyal medyadan dile getirmeye devam ediyor.

Kızına içirmek için süt bulamadığını ifade eden bir vatandaş bu duruma ise hayli tepki gösterdi.

Tepkisinde “süt satışları durdurulmuş, Allah’tan beşinci markette buldum yoksa kızıma ayran mı, kola mı yoksa meyve suyu mu içerecektim?” diye sordu.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 13:27