Vatandaş sosyal medyadan paylaştı!

Girne Antik Liman içerisindeki eski fenerin hemen yanında dolgu malzemesi olarak kullanılan ve tarihi eser olduğu düşünülen sütunlar sosyal medyada paylaşılarak Eski Eserler Dairesi göreve çağrıldı. Söz konusu paylaşımı yapan vatandaş iki kare fotoğrafla bilgi paylaşırken birçok vatandaşın da yaşanan duruma tepki göstermesine neden oldu. Söz konusu fotoğraflardaki sütunlar tarihi eser mi? Sorusunu akıllara getirirken gözler Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne çevrildi. Sütunlar tarihi fenerin etrafında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor ve konu ile ilgili Eski Eserler Dairesi’nden konu ile ilgili açıklama bekleniyor. Vatandaşlar yıllardır burada bu şekilde bulunan sütunlar eğer tarihi eser ise kurtarılması gerektiğini ifade etti.