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Vaka sayılarında rekor düşüş

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Vaka sayılarında rekor düşüş
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.797 olup, 93'ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır.

32 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.797 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 93

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.480.446

Toplam Vaka Sayısı: 33.158 

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