Uzunboylu, YÖK’e şikayet edildi!

KTÖS, YÖDAK üyesi Hüseyin Uzunboylu’yu bu kez de Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) şikâyet etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), YÖDAK üyesi Hüseyin Uzunboylu’yu bu kez de Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) şikâyet etti.

KTÖS, bir süreden beridir, Hüseyin Uzunboylu’nun “para karşılığı akademik yazıları dergilerde yayınlamak için şirket kurduğunu” iddia ediyor ve bunun ilgili bazı girişimlerde bulunuyordu.

YÖDAK’a ve Vergi Dairesi’ne yönelik şikayetlerin ardından KTÖS, YÖDAK üyesi Hüseyin Uzunboylu hakkında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a bir mektubu ve bazı belgeler yayınladı.

KTÖS, Uzunboylu’nun söz konusu dergilerin YÖK’ün kabul ettiği saygın dergiler olduğunu iddia etmesi üzerine YÖK’e mektup gönderme kararı aldı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a gönderilen mektupta, şu görüşlere yer verildi:

“Akademik niteliğin artırılmasına önem veren sendikamız, kuzey Kıbrıs’ta faaliyet yürüten 23 üniversitemizi de yakından takip etmektedir. Son dönemlerde para karşılığı bilimsel yayın yapan şaibeli/yağmacı dergilerde yayın yaptıran bir şirketin 13 Mayıs 2013 yılında Sn. Hüseyin Uzunboylu tarafından ‘Science Park Research Organization and Consultation LTD.’ ismi ile kurulduğunu öğrendik. Yaptığımız resmi başvuru ile elde ettiğimiz resmi belgelerde; bu şirketin 198 hissesinin aynı zamanda şirket direktörü olan Sn. Uzunboylu’ya, 2 hissesinin de Mukaddes Demirok isimli kişiye ait olduğunu ortaya çıkardık. Sn. Uzunboylu 23 Ekim 2019 tarihinde KKTC Yüksek Öğrenim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine atanmıştır. Bu atamadan bir müddet sonra Sn. Uzunboylu, 20 Kasım 2019 tarihinde şirketin ismini ‘Birleşik Dünya Yenilik ve Araştırma Merkezi LTD’ olarak değiştirmiş, 28 Temmuz 2020 tarihinde kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu direktörlüğe getirmiş ve yasalara aykırı bir şekilde beş yaşındaki oğlu Can Uzunboylu’ya kendine ait şirket hisselerini devretmiştir.



Sn. Uzunboylu’ya ait yukarıda isimleri geçen şirketler Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nde kurulmuş olup, KKTC vatandaşlarına hizmet vermesi yasalara göre ek vergi gerektirir ve ilgili şirketlerin vergi yükümlülükleri konusunda gelen şikâyetler KKTC Vergi Dairesi’ne resmi olarak bildirilmiştir.

Aldığımız şikâyetlerde bilimsel yayın yapmak isteyen akademisyenlerden makale başına 4,000 Dolar veya 4,500 Euro talep edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız Sn. Hüseyin Uzunboylu’ya ait şirketlerin sadece iki dergide 427 makale yayınladıklarını tespit edip, kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktayız. Basında çıkan haberler üzerine güçler ayrılığına aykırı bir şekilde YÖDAK üyeliğine devam eden Sn. Hüseyin Uzunboylu şirketleri vasıtası ile para karşılığı yayın yaptığı dergilerin YÖK’ün 20 Ocak 2022 tarihli duyurusuna rağmen, YÖK tarafından tanındığı ile ilgili kamuoyuna açık beyanda bulunmuştur. Oysaki, ilgili kişinin bahsettiği dergilerin bağlı olduğu şirketlerin isimleri Beals List’te (https://beallslist.weebly.com/) geçmektedir.

Aynı zamanda yayınevi sahibi olan söz konusu kişi yayınevine bağlı olan dergilerde hem editörlük yapmış, hem de kendi makalelerini yayınlatmıştır. Bu durum yağmacı yayınevi veya dergilerin en önemli özelliğidir.

Maddi çıkar sağlamak için şirket kurup, para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde yayın yapmak için akademisyenleri bir müşteri gibi gören Sn. Hüseyin Uzunboylu’nun YÖK’ü kendi maddi emellerine alet etmeye çalışmasını kabul etmek mümkün değildir.

Konu ile ilgili belgeleri ekte sizinle paylaşır, gerekli soruşturmaya katkı koymak için hazır olduğumuzu vurgular, akademik niteliğin korunması adına sizlerin desteğini talep ederiz.

Saygılarımızla.”