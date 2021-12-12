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Uzun zaman bu rakamı gördük

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Uzun zaman bu rakamı gördük
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.697 olup, 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 273 kişi taburcu edilmiştir. 

45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 155  kişi ise yerel vakadır. 

64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45 

Yerel Vaka Sayısı: 155  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020  

Toplam Vaka Sayısı: 31.973      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245  

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