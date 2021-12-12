Uzun zaman bu rakamı gördük

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.697 olup, 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 273 kişi taburcu edilmiştir.

45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 155 kişi ise yerel vakadır.

64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45

Yerel Vaka Sayısı: 155

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020

Toplam Vaka Sayısı: 31.973

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245