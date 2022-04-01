CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman eylemi değerlendirdi, 'uyuyan dev uyandı, ayağınızı denk alın' dedi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi de bugün eyleme destek veriyor.
Genel Başkanı Tufan Erhürman Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınında konuştu.
Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sabırlı olduğunu ancak görmezden gelindiği takdirde sabrının taştığını belirterek 'uyuyan devi uyandırdınız' dedi.
'Şu anda memuru işcisi herkes aynı yükün altında eziliyor' diyen Erhürman, 'halk artık tepkisini gösterdi. Öfke sel oldu taştı. Uyuyan dev uyandı. Ayağınızı denk alın' dedi.