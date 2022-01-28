Uyuşturucu zanlısı 5 gün tutuklu kalacak!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Osato Mercy Efeovbokhan mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, seyir halinde tespit edilen ZLZ 204 plakalı Ford Fiesta marka kiralık salon araç kontrol edilmek için durdurulmuş olup, müteakiben, aynı polis ekibi tarafından ZLZ 204 plakalı araç sürücüsünün Lefkoşa'da sakin zanlı Osato Mercy Efeovbokhan (K-27) olduğunun tespit edilmiştir, Zanlının tasarrufunda bulunan kendisine ait kahverengi renk küçük el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde dıştan foil kağıdı içinde bulunan tuvalet kağıdı parçasına sarılı yaklaşık 8 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.