Uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı 3 gün tutuklu

Lefkoşa’da uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

Lefkoşa’da uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 24 Şubat’ta Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve ikametgâhında huzurunda yapılan aramada yatak odasında 6 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Sevinç, zanlının gönüllü ifadesinde maddeleri 20 Şubat’ta Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 9 adet olarak 7 gram aldığını ve bir miktarını içtiğini söylediğini aktararak, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.