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Uyuşturucu çetesi zanlıları mahkemede...

Lefkoşa ve Girne’de ard arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 10 zanlıdan 6’sı zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Uyuşturucu çetesi zanlıları mahkemede...
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Meseleyle ilgili tutuklanan Mohammad Ahmad Mah’d Hasanat, Mahdı sa’ed Alı Khasawneh, Fadı Jamal Mohammad Ammous ve Moath Yousef Kayed Tahat isimli 4 kişi meseleyle bağlantıları olmadığı tespit edildi ve serbest kaldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı 2’nin22 Ocak’ta GKRY bölgesinde 1 şahıs aracılığı ile KKTC’ye 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiğini ve konu maddenin 28 gramını 700 Euro karşılığında zanlı 5 Fadı Jamal Mohammad Ammous’a, 28 gramını zanlı 6 Khaled Basım Naım Altarı’ye sattığının öğrenildiğini anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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