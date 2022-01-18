Üvey Kızını Tacizden Tutuklandı

Girne’de meydana gelen cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklanan B.R. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kızın 6 ay boyunca üvey babası ve annesiyle yaşadığını, bu süre içerisinde üvey babasının kendisine fiziğinin güzel olduğunu söylediğini, bu esnada bacağını tuttuğunu dudağından öpmeye çalıştığını söyledi.Kesat, kızın üvey babasının kendisine sarıldığını, seni seviyorum, elimden bir şey gelmiyor, sen istemeden bir şey yapmam dediğini anlattığını söyledi. Polis, genç kızın ifadesinde üvey babasını uyuşturucu kullanırken gördüğünü de söylediğini aktardı. Kesat, evde arama yapıldığını ancak uyuşturucuya rastlanmadığını ifade etti.