Üvey anne 4 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı

Çamlıbel'de Sare Konya isimli 19 yaşındaki üvey anne, eşinin 4 yaşındaki oğlu V.K.'yi acımasızca darp etmesi infial yarattı.

Çamlıbel’de Sare Konya isimli 19 yaşındaki üvey anne, eşinin 4 yaşındaki oğlu V.K.’yi acımasızca darp etmesi infial yarattı. İddiaya göre acımasız üvey annenin minik V.K.’yi sadece darp etmekle kalmadığı ve şöminede yakmaya çalıştığı da öne sürüldü. Öte yandan 27 yaşındaki baba Cevdet Konya’nın ise üvey anne Sare Konya’ya müdahale etmeyip işkence anlarını cep telefonunun kamerası ile kayıt altına alması ise olayın bir diğer korkunç boyutu…

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, polis ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri olaya müdahale etti. Baba Cevdet Konya ile üvey anne Sare Konya’nın tutuklanarak Çamlıbel Polis Karakolu’na götürüldüğü öğrenilirken, minik V.K.’nin ise Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanları tarafından koruma altına alındığı gelen bilgiler arasında.