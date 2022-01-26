Usluer için Meclis'te son görev

72 yaşında hayatını kaybeden Usluer için saat 10.30'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Usluer’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Alirıza Usluer’in özgeçmişi okundu, ardından sırasıyla Usluer’in ailesi adına damadı İbrahim Bayıkoğlu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, merhum Usluer’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

Meclis bahçesindeki törenin tamamlanmasının ardından, Usluer’in cenazesi İskele’de yapılacak cenaze töreniyle defnedilmek üzere yola çıktı.