Üreticiden 20 liraya çıkan salatalık soframıza 40 liraya ulaşıyor

Ülkemizde yılın bu döneminde serada üretimi yapılan domates ve salatalıkta fiyatlar aldı başını gitti. Üreticinin elinden vergiler de dahil 20 liraya çıkan ürün, fahiş tezgah fiyatları nedeni ile soframıza 40 liraya ulaşmaya başladı, Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, bunun haksız kazanç ve ahlaksızlık olduğunu söyledi.

Yılın bu zamanında ülkemizde seralarda üretilen domates ve salatalığın tezgah fiyatları cep yakıyor. Ürünlerin, üreticinin elinden çıkan fiyatıyla, tezgah fiyatları arasında fahiş fiyat farkı bulunuyor.

Son dönemlerde vatandaştan en çok tepki gören salatalık domates fiyatlarındaki artışın sebebini Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan Kıbrıs Postası’na açıkladı...

Her ürünün üretiminde olduğu gibi sera ürünlerinin yetiştiriciliğinde de girdi maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Doğan, ürünlerin serada yetiştirilebilmesi için hava, ısı ve ışığa ihtiyaç duyduğunu ancak ülkeyi etkisi altına alan soğuk havaların sera ürünlerinin büyümesini de geciktirdiğini bu nedenle piyasada ürün kıtlığı yaşandığını açıkladı. Doğan iç piyasadaki ürün kıtlığının bir sebebinin de üreticinin elinden alınan ürünlerin daha çok para hırsı yüzünden kaçak olarak Güney Kıbrıs’a ihraç edilmesi olduğunu açıkladı.

Her türlü zor koşula rağmen üretimi yapılan ve tezgahlardan 40 TL’ye satın alarak yediğimiz salatalığın yüzde 23 oranında vergileri de dahil üreticinin elinden 20 liraya alındığını açıklayan Doğan, tüketiciye sunulurken aradaki fiyat farkının haksız kazanç ve ahlaksızlık olduğunu ifade etti.

“ÜRETİCİ MALINI 20 TL’YE SATIYOR”

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, tezgahlarda 40 TL’ye varan fiyatlarda satışa sunulan salatalığın üreticinin 20 TL’ye elinden çıkardığını söyledi. Doğan, bu 20 TL’nin ise yüzde 3 stopaj vergisi ile devlete kesildiğini, yüzde 20 de komisyonlu yeküncünün emeğinin karşılığı olarak ödendiğini açıkladı.

Son dönemlerdeki pahalılık nedeni ile üreticinin neredeyse zararına üretim yaptığına dikkat çeken Doğan, domates ve salatalık fiyatlarının tezgahlardaki fahiş oranlarının haksız kazanç olduğunu belirtti. Piyasadaki pahalılık nedeni ile fırsatçılık yapıldığını belirten Doğan, durumu ahlaksızlık olarak değerlendirdi.

DOĞAN: GELECEK YIL ÜRETİM SIKINTIDA

Maliyetlerin de oldukça arttığını belirten Doğan “sebze fiyatlarındaki artış dönemlik suni artıştır, havaların ısınmasıyla ürün bolaracak, fiyatlar yine normal seyrine düşecek esas önemli olan tüp, mazot, gübre fiyatlarıdır. Bunlarda da gerileme olmazsa gelecek yıl için ülkedeki üretim ciddi boyutta sıkıntıda” şeklinde konuştu.

Soğuk havalar nedeni ile ürünün yetiştirilebilmesi için seralarda 16 gün boyunca ısı dengesini ayarlamak için tüplü ve kömür sobası yakıldığını belirten Doğan, 1 dölüm seraya 10 tüplü soba veya 5 kömür sobası kurulması gerektiğini belirterek “ 1 tüp 3 gün gidiyor, kömür sobası için 600 TL günlüğü yakıt yakılması gerekiyor” dedi.

2021 yılı bahar döneminde 300 lira olduğu için pahalı deyip almadıkları gübre fiyatlarının bugün uçuk rakamlara ulaştığını belirten Doğan “en adi gübrenin fiyatı bugün 800 lira” dedi.

İthal salatalık ve domates ürününün önünün açıldığını belirten Doğan “Türkiye’de sert bir kış geçiriyor ve fiyatlar Türkiye’de de aynı değişen hiç bir şey olmayacak” şeklinde konuştu.

Dövizin yükselmesi ile piyasanın da daraldığını ifade eden Doğan, üreticiyi zor bir dönem bekliyor. Ben dahil bir çok üretici, üretimi bitirme kararı aldı. Böyle giderse 3-5 ithalatçının eline kalacağız. Bu da ürünlere yüksek fiyat olarak yansıyacak” şeklinde konuştu.

Zam şampiyonu patlıcanın da ülkemizde üretiminin yapıldığını söyleyen Doğan, patlıcanın iç piyasaya düşmeden Güney Kıbrıs pazarına ihraç edildiğini açıkladı.

Yetiştirilen ürünün esasen iç piyasaya yeterli olduğunu vurgulayan Doğan, denetimsizlik nedeni ile Güney pazarının iç piyasayı olumsuz etkilediğini ifade etti.