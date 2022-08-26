“Üreterek Yok Oluyoruz”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, Kanal T’de yayınlanan Pınar Gözek ile Günaydın Kıbrıs” programına katılarak çiftçinin yaşamakta olduğu sorunları anlattı. Nizam, son yıllarda üretime desteğin küçüldüğünü, sütte, yemde ve seracılıkta girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirtti. Nizam, ülkede suni gübrenin torbasının 800TL’ye ulaştığını, mazot fiyatlarındaki aşırı artışı ile üreticinin tarlasını süremediğini, benzin istasyonlarına borçlarını ödeyemediklerini, taşımacılık maliyetin her gün daha da yükseldiğini söyledi.

RENKLİ MAZOT ŞART

Nizam, ülkede renkli mazota geçmenin şart olduğunu ama bu yapılamıyorsa da litre bazında hak edişin üreticiye verilmesinin gerektiğinin altını çizdi. Nizam, desteklenmedikleri ve prim desteği alamadıkları için birlik üyelerinin neredeyse yüzde 80’nin üretimden vazgeçtiğini belirtti.

ALACAKLARIMIZ DURUYOR

Çiftçinin, Hükümeten bir evvelki yıldan alacakları olduğunu, desteklerin 1 yıl geriden geldiğini bununda üretici daha da zora soktuğu söyledi. Tarım Sigorta Fonu’nun üreticiyi ayakta tutan en önemli unsur olduğunu ancak Tarım Sigorta Fonu’nun gelirinin Maliye Bakanlığına aktarılmasından dolayı şuan Tarım sigorta Fonu’nun, maliye’den 100 milyon TL alacaklı durumda bırakıldığını belirtti.