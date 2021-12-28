Un fiyatları % 20 düştü

Raşit açıklamasında "Geçtiğimiz hafta Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmaya başlamasıyla birlikte un fiyatlarını % 20 civarında düşürdük. Hammaddemiz olan buğdayı yurt dışından ithal ettiğimizden ve fiyatlar dolar üzerinden olduğundan dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedip değer kazanması bizi birinci dereceden etkiliyor. Döviz fiyatlarının TL karşısında bir gecede ani düşmesinden dolayı fiyatlarımızı ilk düşüren sektörlerin başındayız. Tek temennim dövizde ki düşüşün artarak devam etmesidir." ifadelerini kullandı.